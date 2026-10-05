Bakanlık yetkilileriyle birlikte Gazimağusa Limanı’nda yaklaşık iki saat süren detaylı inceleme gerçekleştiren Sucuoğlu, limanın yoğun kullanılması nedeniyle sorunların da fazla olduğunu ifade etti.

“Çözülmesi mümkün olan tüm sorunları çözeceğiz”

Sucuoğlu, limandaki aydınlatma sorununun giderildiğini belirterek, yeni asfalt çalışmasının da kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi.

Tedarik zincirinin kısa sürede yeniden oluşturulduğunu kaydeden Sucuoğlu, TIR’ların artık ülkeye düzenli şekilde geldiğini belirtti.

Sucuoğlu, “Görev süremiz içerisinde çözülmesi mümkün olan tüm sorunları çözmek istiyoruz.” dedi.

2017’de yıkılan iskele için çalışma

Sucuoğlu, 2017 yılında yıkılan iskeleyle ilgili olarak Mağusa Denizciler Birliği yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirdi.

Yeni iskele yapımı konusunda bazı konuların henüz çözülmesi gerektiğini belirten Sucuoğlu, bakanlık ekiplerinin bu konular üzerinde çalışma yapacağını ifade etti.

“Yeni iskele yapımıyla ilgili halledilmesi gereken konular var. Arkadaşlarımız bunlar üzerinde çalışacak.” dedi.