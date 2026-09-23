Gazimağusa Limanı’nda gerçekleştirilen “Çelik Hat Operasyonu” kapsamında 10 tabanca ve 50 canlı mermi ele geçirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 16.30 sıralarında Gazimağusa Limanı’na gelen bir gemide bulunan tır araçta, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 9 milimetre çapında 10 tabanca ve şarjörü ile 50 adet 9 milimetre çapında canlı mermi ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen tır şoförü S.S. (E-42) tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.