Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, 26 Aralık 2024’te saat 22.00 sıralarında Gazimağusa’daki Gençlik Caddesi’nde U.M. (E-32), 376 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada makul bir sebep olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevreyi rahatsız etti. Şahıs tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldı.

27 Aralık 2024’te saat 03.30’da ise Alsancak’ta bir otelin girişinde J.Ç. (K-50), alkollü olduğu ve nefes örneği vermeyi reddettiği halde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.