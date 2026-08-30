Gazimağusa ve Girne’de kamuya açık yerlerde alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde Gazimağusa’da K.B. (E-55), Girne’de ise F.Y. (K-57) ve B.K. (K-31), makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Gazimağusa’daki K.B.’nin nefes örneği vermeyi reddettiği, Girne’deki F.Y.’nin 160, B.K.’nin ise 168 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtildi.

Üç kişi suçüstü tutuklandı.

Polise küfür edip görevinden men etti

Tuzla’da ise bugün saat 01.00 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında H.Y. (E-34) kontrol amacıyla durduruldu.

Yapılan alkol testinde H.Y.’nin 113 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullandığı tespit edildi.

H.Y.’nin kendisine alkol testi yapıldığı gerekçesiyle görevli polise küfür ettiği, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği ve polisi görevinden men ettiği belirtildi.

H.Y. suçüstü tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.