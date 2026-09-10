Gazimağusa’da 20.00-24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde, ülkemizde yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 10 kişi tutuklandı.

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 23 kişi ise kumarhane içerisinde tespit edilerek idari para cezasına çarptırıldı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde Gazimağusa’da 1.258 sürücü kontrol edilirken, 337 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 3 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta yapılan asayiş denetimlerinde ise tasarruflarında kanunsuz uyuşturucu madde tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Güzelyurt’taki trafik denetimlerinde 678 sürücü kontrol edilirken, 100 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Böylece iki bölgede toplam 1.936 sürücü kontrol edilirken, 437 sürücü trafik suçlarından rapor edildi. Asayiş denetimleri kapsamında ise 14 kişi tutuklandı, 23 kişi hakkında da kumarhane yasağı nedeniyle işlem yapıldı.