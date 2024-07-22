KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler şöyle:

“Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil, Küçük Erenköy, Altınova köyü, ve Ağıllar Köyü…”

Öte yandan, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği de bildirildi.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması rica edilerek, özür dilendi.