Gazimağusa ve İskele'nin bazı bölgelerinde orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi, Long Beach Bölgesi, Caesar Aptmanları ve Noyanlar Apartmanlarına elektrik enerjisi verilemedi.

Saat 23.34 itibarıyla arıza giderildi.