Hasan Bilgen, Mehmet Arif Altak, Aykan Ekiz, Nehir Çevik ve Özgür İçme, öğle namazına müteakip, Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine, öğrencilerin aileleri ve sevenleri başta olmak üzere, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakan ve milletvekilleri ile askeri erkan katıldı.

Öğrencilerin KKTC ve TC bayraklarına sarılan tabutları, aileler ve askerlerin omuzlarında taşındı.

-Anne ve kızları Yeniboğaziçi’nde son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman’da İsias Otel’deki kafileden anne Mülkiye Dağlı, kızları Nazife ve Abide Dağlı ise öğle namazına müteakip, Yeniboğaziçi Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında Yeniboğaziçi Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

-İbrahim Yakula Vadili’de defnedildi

Adıyaman’daki KKTC kafilesi öğretmenlerinden İbrahim Yakula da, Vadili Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenazeye, ailesi, sevenleri, öğretmen arkadaşlarının yanısıra, bazı bakanlar ve askeri erkan da katıldı.

Adıyaman’daki Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol takımı kafilesinde bulunan naaşlar, enkazdan çıkarılmalarının ardından KKTC’ye getirilmişti.

-Hatay’dan cenazeleri gelen Arkan ve Hüsam çiftleri son yolculuğuna uğurlandı

Deprem sırasında Hatay’da bulunan ve enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Atay Arkan ve eşi Fatma Arkan da son yolculuğuna uğurlandı. Atay- Fatma Arkan çifti, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hatay’dan cenazeleri gelen Ulaş –Bahar Hüsam çifti de bugün öğle namazının ardından Yeşilırmak’ta son yolculuğuna uğurlandı.

