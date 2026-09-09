Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinin önündeki araç park yerinde, alkollü oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı.

Olay, 8 Eylül 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. E.S.A. (E-37) ve M.A. (E-49), yapılan kontrolde sırasıyla 68 ve 226 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, makul bir mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız etti.

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Bahse konu iki kişi suçüstü tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.