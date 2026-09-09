Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinin önündeki araç park yerinde, alkollü oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı.

Olay, 8 Eylül 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. E.S.A. (E-37) ve M.A. (E-49), yapılan kontrolde sırasıyla 68 ve 226 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, makul bir mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız etti.

Bahse konu iki kişi suçüstü tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.