Gazimağusa’da alkollü oldukları sırada polis ekiplerine yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapan iki kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre olay, 5 Ekim 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında, Gazimağusa’da kamuya açık yer olan Adsız Asker Sokak’ta meydana geldi.

44 yaşındaki erkek şahsın 157 miligram, 50 yaşındaki diğer erkek şahsın ise alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. Şahıslardan biri nefes örneği vermeyi reddetti.

Polis tarafından araç sürücüsüne alkol testi yapılacağı sırada iki şahıs, görevli polislere yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptı.

Bahse konu iki kişi suçüstü tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.