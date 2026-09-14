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M.A. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

M.A. (E-59) , alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunduğu sırada, makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Şahsın ayrıca nefes örneği vermeyi reddettiği belirtildi.

Polis açıklamasına göre olay, 13 Eylül 2026 tarihinde saat 14.30 sıralarında Gazimağusa’daki 29 Ekim Sokak üzerinde meydana geldi.

Gazimağusa’da alkollü ve sarhoş vaziyette yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren 59 yaşındaki erkek şahıs tutuklandı.

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