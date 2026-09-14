Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya neden olduğu gerekçesiyle D.Y. tutuklandı.

Kazada hafif yaralanan sürücü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yolun solundaki çelik bariyerlere çarpan araç, çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrularak bu kez yolun sağ tarafındaki çelik bariyerlere de çarparak durdu.

Polis açıklamasına göre kaza, 13 Eylül 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında Yeni Hastahane Yolu üzerinde meydana geldi.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.