Polis açıklamasına göre kaza, 13 Eylül 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında Yeni Hastahane Yolu üzerinde meydana geldi.
D.Y. (K-29), 194 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki salon araçla kuzey istikametine doğru seyir halindeyken, sağa meyilli viraja geldiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yolun solundaki çelik bariyerlere çarpan araç, çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrularak bu kez yolun sağ tarafındaki çelik bariyerlere de çarparak durdu.
Kazada hafif yaralanan sürücü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya neden olduğu gerekçesiyle D.Y. tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.