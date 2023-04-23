Gazimağusa'da sakin Mustafa Güleç (E-42), Çayönü köyünde tarla içerisinde arızalanan tarım makinesini tamir ettiği sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün sabah meydana gelen olayda, adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da ise sakin Beste Dümenci (K-65) ikametgahı içersinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.