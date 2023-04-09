Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz sürücü karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki yayaya çarptı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle:
“Furkan Sünmez (24) yönetimindeki UK 431 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyreden seyrettiği sırada Koruk Market önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Oğuzhan Tokatlı’ya (20) çarpmıştır.”
Kaza sonucu yaralanan yaya Oğuzhan Tokatlı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.
Araç sürücüsü Furkan Sünmez tutuklandı, soruşturma devam ediyor.