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Araç sürücüsü Furkan Sünmez tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan yaya Oğuzhan Tokatlı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

“Furkan Sünmez (24) yönetimindeki UK 431 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyreden seyrettiği sırada Koruk Market önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Oğuzhan Tokatlı’ya (20) çarpmıştır.”

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle:

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