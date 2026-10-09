Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanının önünde meydana gelen kavga sonucu bir kişi yaralandı, 5 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 8 Ekim 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu D.K. (23), M.D. (37), U.K. (24), Ö.G. (30) ve B.E. (25), bir taraf olup E.M.Ç.’nin (27) vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darbetti.
Turhan: Sendikanın temel taleplerinde uzlaştık, müzakereler atama konusunda tıkandı
İçeriği Görüntüle
Olayda E.M.Ç.’nin burun kemiği kırılırken, olaya karışan 5 kişi tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.