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Soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 8 Ekim 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu D.K. (23), M.D. (37), U.K. (24), Ö.G. (30) ve B.E. (25), bir taraf olup E.M.Ç.’nin (27) vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darbetti.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanının önünde meydana gelen kavga sonucu bir kişi yaralandı, 5 kişi tutuklandı.

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