Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın bugün saat 09.30 sıralarında Gazimağusa’da Güdüz Tezel Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta meydana geldi.

Yangının, muhtemelen yatak üzerine düşürülen sönmemiş sigara izmaritinin şilteyi tutuşturması sonucu başladığı belirtildi.

Yangın sonucu bir şilte, iki yastık, bir yorgan ve yatağın başlık kısmı yanarak zarar gördü.

Yangına ilk müdahale ev ve bölge sakinleri tarafından yapılırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.