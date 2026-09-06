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Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kazada ağır şekilde yaralanan moped sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yeniboğaziçi’ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

A.K., üç tekerlekli elektrikli moped araçla doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyir halindeyken yol üzerindeki kasisten geçtiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Mopedin sağ yan tarafı üzerine devrilerek sürüklenmesi sonucu park halinde bulunan bir araca çarptığı belirtildi.

06.09.2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında Gazimağusa’da Şirin Bayır Sokak üzerinde meydana gelen diğer kazada ise A.K. (E-57) ağır yaralandı.

Araç sürücüsü M.A. tutuklanırken , soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yeniboğaziçi’ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. (E-66) yönetimindeki araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden sürücü, Kalyon Market önlerine geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik vermeden sağa dönüşe geçti. Bu sırada karşı istikametten gelen O.K. (E-26) yönetimindeki motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi.

05.09.2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

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