Gazimağusa’da 13-14 Ekim tarihleri arasında, Gazimağusa'da, Üç Çakıllar Caddesi üzerinde faaliyet göstermekte olan bir iş yerinim ön camı kimliği meçhul şahıs/lar tarafından henüz tespit edilemeyen sert bir cisim ile kasten ve kanunsuz olarak kırılmak suretiyle hasara uğratıldı.

Yine aynı tarihlerde, 28. Tümen Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir başka iş yerinin ön camı da kimliği meçhul şahıs/lar tarafından atılan cam bilye ile kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldığı tespit edildi.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.