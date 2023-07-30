Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da dün saat 22.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Opersayon kapsamında, S.A.’nın (E-66) tasarrufunda yaklaşık 750 gram ağırlığında hintkeneviri (kubar esrar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Y.(E-62) tutuklandı.

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde Serhatköy mevkiinde dün saat 17.30 sıralarında, polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulan S.O.J.’nin (E-28) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı.

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Ardından S.O.J.’nin Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada, ikametgahta sakin P.F.A.’nın (E-26) tasarrufunda yeşil reçeteye tabi 6 adet hap bulunup, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.