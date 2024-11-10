Polisin açıklaması şöyle:

09.11.2024 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Büyük Sanayi Bölgesi 13. Sokak üzerinde, S.Ç.(E-24) ve U.O.(E-21) bir taraf olup, aralarında çıkan tartışma neticesinde diğer taraf olan Ş.Y.(E-27) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettikleri sırada, S.Ç. konu yerde park halinde bulunan Ş.Y’nin kullanımındaki aracın arka farlarını yumruk vurmak suretiyle kırıp hasara uğratmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.