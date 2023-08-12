Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde olan kaza, 40 yaşındaki Ferhat Baysu’nun FM 594 plakalı kamyon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Dedeoğlu Çemberi’ne geldiğinde, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu gerçekleşti.

Baysu’nun o esnada çemberi Sema Trafik Işıkları tarafına doğru dönen Melek Hiçyılmaz (K-43) yönetimindeki DY 623 plakalı salon aracın önünü tıkamasıyla iki araç çarpıştı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Melek Hiçyılmaz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Semih Hiçyılmaz(E-9), Şerife Hiçyılmaz (E-63), Yağmur Nisa Nemutlu (K-8), Sefa Nemutlu (E-34), Medine Nermin Nemutlu (K-8) ve Betül Nemutlu’nun (K-35) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Çarpmanın etkisiyle DY 623 plakalı aracın ön kısmının alevlenmesi sonucu yangın da çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümü ile kaputu, ön farları, çamurlukları ve tamponu tamamen yanarken, FM 594 plakalı kamyonun kabin bölümünün sağ yan kısmı ise yangından dolayı zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.