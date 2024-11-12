Polisten verilen bilgiye göre, Nadejda PRODAN (K-44) yönetimindeki EV 144 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Topçular Bulvarı kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada Narlık Sokak üzerinde yolu karşıdan kaşıya geçmeye çalışan yaya Zohreh ENAYATIHESARSORKH (K-59)’a çarptı.

Girne'de ani ölüm... 60 Yaşında hayatını kaybetti... Girne'de ani ölüm... 60 Yaşında hayatını kaybetti...

Kaza sonucu yaralanan yaya Zohreh ENAYATIHESARSORKH, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ diz kapağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.