Polisten verilen bilgiye göre, Nadejda PRODAN (K-44) yönetimindeki EV 144 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Topçular Bulvarı kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada Narlık Sokak üzerinde yolu karşıdan kaşıya geçmeye çalışan yaya Zohreh ENAYATIHESARSORKH (K-59)’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Zohreh ENAYATIHESARSORKH, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ diz kapağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.