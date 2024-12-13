Polisin açıklaması şöyle:

12.12.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gazimağusa’da Bozüyük Sokak üzerinde, Umut GÜNDÜZ (E-40) yönetimindeki MT 906 plaklalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sonuna geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi’ne giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde 116 miligram alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru seyreden Şeydanur TUNÇ (K-26) yönetimindeki ND 804 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.