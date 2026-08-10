Gazimağusa’da aynı gün meydana gelen iki ayrı yangında bir kişi yaralanırken, yaklaşık 6 dönüm arpa ve çeşitli tarımsal malzemeler zarar gördü.

Çatı yangınında yaralandı

9 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında Gazimağusa’da Nurlu Sokak üzerindeki bir ikametgahın avlusunda bulunan yardımcı evin çatısında, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın, ev sakini erkek şahıs tarafından söndürüldü. Ancak yangına müdahale ettiği sırada çatıdan düşerek yaralanan şahıs, kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yangın sonucunda çatıda kısmi hasar meydana geldi.

6 dönüm arpa kül oldu

Aynı gün saat 13.40 sıralarında Türkmenköy-İnönü Anayolu üzerindeki bir arazide de henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaklaşık 6 dönüm biçilmemiş arpa, 80 metre uzunluğundaki sulama hortumu ve 2 zeytin fidanı yanarak zarar gördü.

Her iki yangınla ilgili soruşturmalar devam ediyor.