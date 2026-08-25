Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre yangın, 24 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında Deniz Piyade Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan LU 023 plakalı salon araçta meydana geldi.

Yangının, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamlar ile akü ve sigorta kutusu yanarak zarar gördü. Oluşan ısı nedeniyle aracın kaput boyasında hasar meydana gelirken, ön camı da çatladı.

Soruşturma devam ediyor.