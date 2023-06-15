Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

14.06.2023 tarihinde, saat 15:15 sıralarında, Gazimağusa'da Çanakkale bölgesinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından K.E.O.(E-24)’nun üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

60 Gram ağırlığında hint keneviri bulundu

14.06.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Gazimağusa'da Çanakkale bölgesinde, A.A.A.H.(E-27)’nin kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

