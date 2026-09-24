Bunlar da ilginizi çekebilir

Üç olay kapsamında tutuklanan şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Üçüncü olayda ise 24 Eylül 2026 tarihinde saat 00.15 sıralarında Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda B.M.A.A. (E-31) ’nin tasarrufunda yaklaşık 18 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

İkinci olay, 23 Eylül 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında Gazimağusa’da Servet Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Trafik kazası yapan Y.T. (K-22) ’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet kâğıt parçası ve cam pipo bulundu.

İlk olayda, A.A.I.A. (E-27) ’nin tasarrufunda yaklaşık 6 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde , uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 74 adet hap ve yeşil reçeteyle satılan 56 adet hap tespit edilerek emare olarak alındı.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.