Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, hakkında tutuklama emri bulunan H.T., Girne’de polis ekiplerince tespit edildiği sırada tasarrufundaki üç paketi denize attı. Paketlerde toplam 7 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunurken, zanlının üzerinde yapılan aramada da bir miktar tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Yangında karavan ile içerisindeki çeşitli eşyalar ve yanında park halinde bulunan bir araç zarar gördü.

- İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

Öte yandan, polisin dün ülke genelinde kaçak yaşamla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde, yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

-Kayıp olarak aranan Gülsen Semerci bulundu

Bostancı’da sakin ve 25 Ağustos’tan beri kayıp olduğu bildirilen 24 yaşındaki Gülsen Semerci’nin bulunduğu açıklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.