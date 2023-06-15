Gazimağusa Belediyesi, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Mağusa İnisiyatifi, Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği ortak açıklama yayımladı.

Ortak açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nde bir araya gelen Belediye ve örgütlerin ortak taleplerinin Namık Kemal Lisesi ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi binalarında izlenecek yol haritasının bir an önce belirlenmesi olduğu kaydedildi.

Söz konusu okullarda, binanın sağlamlığından duyulan endişelerden dolayı eğitimin aksadığı kaydedilen açıklamada, “Söz konusu okul binalarının sağlamlığı ile ilgili yapılan tüm testler konusunda bir neticeye varılıp herhangi bir açıklama yapılmaması nedeni ile bizler gerek Mağusa halkı, gerek veliler ve okul aile birlikleri gerek sivil toplum örgütleri, gerekse sendika olarak büyük bir kaygı duyuyoruz” denildi.

Gecikmeden dolayı yeni eğitim döneminde de eğitimin aksayabileceği endişesi taşındığı da ifade edildi.