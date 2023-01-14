Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
13.01.2023 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Cuma DEMİRCİ (E-56) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
13.01.2023 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Cuma DEMİRCİ (E-56) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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