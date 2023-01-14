CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.01.2023 tarihinde, saat 09.30 sıralarında,  Gazimağusa’da sakin Cuma DEMİRCİ (E-56) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.