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Gaziveren, Çamlıköy ve Lefke camilerinde salı günü öğle namazından sonra şehitler için mevlit okutulacak.

Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu, saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiirler okunacak.

-Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önünde de tören yapılacak

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak ve şiirler okunacak. Tören, dua okunmasıyla sona erecek.

Gaziveren Şehitler Anıtı önündeki tören saat 09.00’da anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

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