Gaziveren’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde olduğuna inanılan bazı maddeler bulundu.

Polis açıklamasına göre, 4 Ekim 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri Gaziveren’de devriye yaptıkları sırada şüpheli olarak görülen aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası, öğütücü ve sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

Araçta bulunan iki kişi tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.