Hamas militanlarıyla İsrail güçleri arasındaki çatışmalarda 4. güne girildi. İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hedefi vurdu.

09.00: İsrail ordusu Gazze sınırında kontrolün sağlandığını ve son 24 saatte hiç sızma olmadığını açıkladı. Ayrıca halen İsrail içerisinde çatışmalar devam ederken 1500'e yakın Hamas militanının cesedinin bulunduğı belirtildi.

İsrail son olarak Gazze - Mısır arasındaki sınırın kapatıldığını açıkladı.

06.00: İsrail Gazze'yi denizden de vurmaya başladı. İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu öğrenildi.

O noktalardan biri Gazze'deki Cibaliye mülteci kampıydı. Kampa düzenlenen hava saldırısında ölenler ve yaralananlar oldu. Bölge enkaz yığınına döndü. Çok sayıda bina ve araç kullanılamaz hale geldi.

İsrail,, Gazze Şeridi'ndeki El Şati Mülteci Kampı'na da saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu büyük hasar meydana geldi. Filistinliler enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu.

GAZZE'DE VE BATI ŞERİA'DA 704 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bununla birlikte, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiği bildirildi. Yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında, kasıtlı olarak ambulansların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, hava saldırıları sebebiyle Gazze'deki Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Batı Şeria'ya bağlı el-Halil kentinin kuzeyindeki Arrub mülteci kampında Muhammed Macid İbrahim Hammad (20) adlı bir gencin İsrail kurşunuyla yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bakanlık bu son ölüm haberiyle 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da ölen Filistinlilerin sayısının 18'e yükseldiğini aktarmıştı.

2 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti. Ayrıca, bombardımanın takibi sırasında aynı bölgede yaralanan başka gazetecilerin de olduğu belirtildi.

İSRAİL'DE 900'Ü AŞKIN ÖLÜ

Diğer taraftan, İsrail’de hayatını kaybedenlerin sayısı 900’ü aşarken, 57'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.

İsrail’de Gazze’deki bir çok camiye de saldırı düzenledi. Al-Sousi camii hava saldırılarının ardından kullanılamaz hale geldi. Tel Aviv ve Kudüs'ten saldırı uyarı sirenleri yankılandı.

Öte yandan İsrail, Hamas tarafından saldırıya uğrayan Gazze sınırındaki yerleşim yerlerinde kontrolü yeniden sağladıklarını duyurdu.

GAZZE'DE TAM ABLUKA EMRİ

İsrail savunma bakanı Yoav Gallant Gazze’de tam abluka emri verdi. İsrail ordusu Gazze’deki Hamas merkezlerine geniş çaplı saldırı başlattıklarını bildirdi.

Saldırıların daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceği endişesi sürerken İsrail-Gazze sınırı yakınlarına çok sayıda tank, asker ve zırhlı araç yığdı.

Sınıra yapılan bu yığınak İsrail’in Gazze’ye yönelik olası kara operasyonuna hazırlık olarak yorumlandı.

İsrail ordusu lübnan sınırına da asker ve tank konuşlandırdı. Lübnan'dan İsrail'e sızan silahlı saldırganların sınırda çıkan çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

İSRAİL: LÜBNAN'DAN ÜLKEYE SIZAN KİŞİLERLE ÇIKAN ÇATIŞMALARDA BİR SUBAYIMIZ ÖLDÜ

Bununla birlikte, İsrail sınırından ülkeye sızan silahlı kişilerle çıkan çatışmalarda ordu saflarından bir subayın öldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Celile Tümeni (Lübnan sınırındaki İsrail ordu birliği) 300'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Saad Abdullah, Lübnan topraklarından İsrail topraklarına sızan teröristlerle çıkan çatışmada öldü." ifadesine yer verildi.

Ordunun açıklamasında, çatışmada ölen Yarbay Abdullah'ın ülkenin kuzeyindeki Dürzi köyü "Yanuh-Jat"lı olduğu belirtilirken, Yedioth Ahronoth gazetesi ise Abdullah'ın 40 yaşında olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, gün içinde Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamış ve ardından sınır bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Hizbullah Hareketi, İsrail saldırısında 5 üyelerinin öldüğünü duyurmuştu.

İran ise Hamas’ın saldırılarında rol oynadığı iddialarını bir kez daha reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani “İran’ın rolü konusundaki bazı ithamlar siyasi. İsrail’in yenilgisini göstermemek, dikkatleri dağıtmak için yapılıyor.” dedi.

İSRAİL ELEKTRİĞİN ARDINDAN GAZZE'YE SU AKIŞINI DA KESTİ

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Bakan Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.

Katz, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.

Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” ifadesini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarından etkilenenlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olayların başladığı 7 Ekim'den itibaren evlerini terk eden 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 83 okula sığındığı belirtilen açıklamada, bu sayının İsrail'in hava saldırılarının devam etmesiyle giderek arttığına işaret edildi.

Açıklamada, UNRWA'nın, sayıları 14'ü bulan gıda dağıtım merkezlerinin tamamını kapatmak zorunda kalması nedeniyle yarım milyon insanın hayati önem taşıyan gıda yardımından mahrum kaldığı aktarıldı.

UNRWA'dan dün yapılan açıklamada, olayların başladığı 7 Ekim'den itibaren evlerini terk eden yaklaşık 74 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 64 okula sığındığı belirtilerek, bu sayının artabileceği belirtilmişti. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş ailelerin barındığı bir okulun da İsrail tarafından doğrudan bombalandığı kaydedilmişti.