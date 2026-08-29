Polis Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 28-29 Ağustos 2026 tarihlerinde 20.00-04.00 saatleri arasında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, eğlence mekanları, kumarhaneler, bahis ofisleri, kahvehaneler, pansiyonlar, işçi lojmanları ve halkın yoğun bulunduğu bölgeler kontrol edildi.

Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’daki denetimlerde gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda bir kişinin tasarrufunda 650 gram kokain, 20 gram hintkeneviri, 10 gram MDMA türü toz, uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gram madde ve MDMA içerdiğine inanılan 350 adet hap ele geçirildi.

Ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 1.110 ABD doları nakit para bulundu. Söz konusu kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 19 kişi de tutuklanırken, kumarhaneye girmeleri yasak olan 29 kişiye idari para cezası kesildi.

Trafik denetimlerinde ise 5 bin 353 sürücü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 1.070 sürücü rapor edilirken, 3 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Gazimağusa’da 336 sürücü rapor edildi

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde ikamet izinsiz 14 kişi tutuklandı. Kumarhaneye girmeleri yasak olan 19 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Trafik ekipleri tarafından 723 sürücü kontrol edilirken, çeşitli suçlardan 336 sürücü rapor edildi. 3 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de 354 sürücüye işlem

Girne’de ikamet izinsiz 3 kişi tutuklandı. Kumarhaneye girmeleri yasak olan 59 kişiye idari para cezası kesildi.

İşletme kapatma saatine uymadığı ve müzik izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı tespit edilen bir eğlence mekanı işletmecisi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Girne’de 3 bin 765 sürücü kontrol edilirken, 354 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 38 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 91 sürücü rapor edildi

Güzelyurt’taki denetimlerde ikamet izinsiz 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekiplerinin kontrol ettiği 620 sürücüden 91’i çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 2 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü tutuklandı.

İskele’de uyuşturucu ve ruhsatsız satış işlemi

İskele’de ikamet izinsiz 1 kişi tutuklandı. Kontrol amacıyla durdurulan bir araçtan inerek kaçmaya çalışan kişinin tasarrufunda yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve şahıs tutuklandı.

Kumarhaneye girmeleri yasak olan 16 kişiye idari para cezası uygulanırken, geçerli alkollü içki satış ruhsatı bulunmadığı halde satış yaptığı tespit edilen bir eğlence mekanı işletmecisi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

İskele’de 1.225 sürücü kontrol edilirken, 216 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve 2 araç trafikten men edildi.

Toplam tablo

Beş bölgede gerçekleştirilen denetimlerde toplam 11 bin 686 sürücü kontrol edildi. Bunlardan 2 bin 67 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 48 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca 38 kişi ikamet izinsiz olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Kumarhanelerde tespit edilen toplam 123 kişiye idari para cezası kesildi.

Uyuşturucu suçları kapsamında ise Lefkoşa’da 1, İskele’de 1 olmak üzere 2 kişi tutuklandı.