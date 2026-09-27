26-27 Eylül tarihlerinde 20.00-02.00 saatleri arasında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de gerçekleştirilen denetimlere Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ile Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Denetimlerde eğlence mekanları, gece kulüpleri, kumarhaneler, bahis ofisleri, kahvehaneler, pansiyonlar, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler kontrol edildi.

Lefkoşa’da ülkemizde yasal statüsü bulunmadığı ve ikamet izinsiz kaldığı belirlenen 8 kişi tutuklandı. Kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 26 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Gazimağusa’da ikamet izinsiz olduğu belirlenen 3 kişi tutuklanırken, kumarhanede bulunması yasak olan 24 kişiye idari para cezası kesildi.

Güzelyurt’ta ise ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Girne’de 41, İskele’de ise 16 kişinin kumarhaneye girmelerinin ve bulunmalarının yasak olduğu tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafikte 3 bin 318 sürücü kontrol edildi

Beş ilçede gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 6 bin 306 sürücü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçları işlediği tespit edilen 1.362 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde özellikle hız ihlalleri, alkollü araç kullanma, sigortasız ve muayenesiz araç kullanma, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma ve emniyet kemeri ihlalleri öne çıktı.

Ayrıca 62 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı.

Denetimlerde ilçelere göre raporlanan sürücü sayıları şöyle:

Lefkoşa: 2 bin 748 sürücü kontrol edildi, 458 sürücü rapor edildi, 12 araç men edildi, 1 sürücü tutuklandı.

2 bin 748 sürücü kontrol edildi, rapor edildi, 12 araç men edildi, 1 sürücü tutuklandı. Gazimağusa: 978 sürücü kontrol edildi, 325 sürücü rapor edildi, 3 araç men edildi.

978 sürücü kontrol edildi, rapor edildi, 3 araç men edildi. Girne: 1.256 sürücü kontrol edildi, 268 sürücü rapor edildi, 44 araç men edildi.

1.256 sürücü kontrol edildi, rapor edildi, 44 araç men edildi. Güzelyurt: 650 sürücü kontrol edildi, 108 sürücü rapor edildi, 2 araç men edildi.

650 sürücü kontrol edildi, rapor edildi, 2 araç men edildi. İskele: 674 sürücü kontrol edildi, 203 sürücü rapor edildi, 1 araç men edildi.

Polis denetimleri kapsamında toplam 6 bin 306 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve 1.362 sürücünün çeşitli trafik suçlarından rapor edildiği bildirildi.