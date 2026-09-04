Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan K.B. ile D.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nurettin Özgenler, mahkemede verdiği ifadede olayın 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Zanlıların, taleplerinin karşılanmaması üzerine tasarruflarındaki Felix Sarasqueta marka bindirikli av tüfeğiyle gece kulübünün tabelasına iki el ateş ettikleri ileri sürüldü.

Zanlıların daha sonra Girne’de LD 558 plakalı araçta tespit edildiğini kaydeden polis, araçta yapılan aramada av tüfeği ile ön koltuğun altında bulunan poşet içerisinde 15 av fişeğinin ele geçirildiğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında zanlıların üç kez mahkemeye çıkarılarak toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, balistik incelemeye gönderilen tüfeğin Y.F. adına kayıtlı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, benzer suçlardan sabıkası bulunduğu belirtilen K.B.’nin üç ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.

D.D. ise yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 50 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 500’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla teminata bağlandı.