Ülke genelinde gece saatlerinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kazaların ikisinde alkol tesiri altında araç kullandıkları belirlenen sürücüler tutuklanırken, yaralanan iki sürücü hastanede müşahede altına alındı. Polis, tüm kazalarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

GAZİMAĞUSA'DA KAMYON BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa'da Ulus Sokak üzerinde saat 00.10 sıralarında meydana gelen kazada, S.S (39), 142 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RH 629 plakalı kamyonla kuzey istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

YENİERENKÖY-DİPKARPAZ ANAYOLU'NDA KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Aynı saatlerde, Yenierenköy-Dipkarpaz Anayolu'nun 10-11'inci kilometreleri arasında meydana gelen kazada ise E.N (44), 156 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki JG 273 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ şeridine geçti. Araç, karşı istikametten gelmekte olan Y.E (23) yönetimindeki MR 513 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, E.N alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

ALSANCAK'TA İKİ ALKOL TESİRİ ALTINDAKİ SÜRÜCÜ ÇARPIŞTI

Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi'nin güneyindeki toprak alanda saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada ise H.Z(35), 68 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki park halindeki RE 836 plakalı çift kabin araçla anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Karaoğlanoğlu Caddesi'ne giriş yaptı.

Bu sırada cadde üzerinde batı istikametine doğru 64 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden M.T.G (42) yönetimindeki KP 795 plakalı salon aracın önünü kapatan RE 836 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle RE 836 plakalı araç savrularak yolun güneyindeki kaldırıma çıktı.

Kazada yaralanan her iki sürücü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Polis, üç kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.