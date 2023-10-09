Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.10.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Stavros KYRIACOU (E-70) yönetimindeki NMT 939 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Andreas ORFANIDES (E-70) yönetimindeki KYE 822 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan KYE 822 plakalı motosiklet sürücüsü Andreas ORFANIDES, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.