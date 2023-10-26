Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26.10.2023 tarihinde, saat 02:10 sıralarında, Girne’de Öğretmen Ahmet Hamdi sokak üzerinde, Mustafa Doğan SERBEST (E-25), 244 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DR 433 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet EZER (E-32) yönetimindeki LJ 814 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanma olmadı. DR 433 plakalı araç sürücüsü Mustafa Doğan SERBEST tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.