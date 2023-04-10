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09.04.2023 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu 2-3 km arasında Mustafa ÖZTÜRK (E-28), 224 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZRB 802 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada kuzey çevre yolu kavşağını geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkıp toprak sette çarpıp tarla içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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Kazayla ilgili polisin açıklaması şu şekilde:

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