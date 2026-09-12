Girne’de alkollü içki tesiri altında araç kullanan bir sürücü, önünde seyreden araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, 11 Eylül 2026 tarihinde saat 23.10 sıralarında Canbolat Sokak üzerinde meydana geldi. F.K. (E-27), 120 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla güney istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, önünde aynı yönde ilerleyen S.K. (K-28) yönetimindeki araca arkadan çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya neden olan F.K. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Ercan-İskele anayolunda araç takla attı

Ercan-İskele Anayolu’nda meydana gelen kazada bir araç yoldan çıkarak toprak ve moloz yığınına çarpıp takla attı. Savrulan taş ve moloz parçaları, bir galeride bulunan üç araca da zarar verdi.

Kaza, 11 Eylül 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. D.A.G. (E-35), yönetimindeki araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada Karavezirler Petrol İstasyonu önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç, toprak ve moloz yığınına çarparak takla attı. Kaza sırasında savrulan taş ve moloz parçaları, SSY Motors isimli galeride bulunan üç araca zarar verdi.

Kazada yaralanan D.A.G., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve ardından müşahedeye alındı.

Soruşturma devam ediyor.