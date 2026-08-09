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Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Yaralılar, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Kazada araç sürücüsü B.N.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.N.K. (K-20), E.A. (K-20) ve C.A. (E-20) yaralandı.

Saat 04.00 sıralarında ise İskele-Gazimağusa Anayolu’nda B.N.K. (K-21) yönetimindeki NB 802 plakalı salon araç, St. Barnabas Çemberi’ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bordür taşlarına çarparak takla attı.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullandığı belirtilen ve nefes örneği vermeyi reddeden sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre, saat 00.30 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda A.Y.Ç. (E-30) , alkollü içki tesiri altında yönetimindeki AA 397 H plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Halkbank Çemberi’ne geldiğinde dikkatsizce çembere giriş yaparak bordür taşlarına çarptı.

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Lefkoşa-Gazimağusa ve İskele-Gazimağusa anayollarında meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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