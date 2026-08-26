Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, bölge genelinde sürdürdüğü altyapı ve çevre düzenleme yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Belediye tarafından hazırlanan proje kapsamında Gönendere-Tirmen ana yolunun yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek ve yolun her iki tarafına kaldırım yapılacak.

Özellikle yayaların güvenliği açısından büyük önem taşıyan proje ile güzergâhın daha düzenli, güvenli ve çağdaş bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

KASIM: “BÖLGEMİZE DEĞER KATACAK BİR YATIRIM”

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, projenin bölgenin uzun vadeli ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığını belirterek, belediyecilik anlayışlarının yalnızca mevcut sorunlara müdahale etmekten ibaret olmadığını vurguladı.

Kasım, şunları söyledi:

“Gönendere-Tirmen ana yolunda yaklaşık 1 kilometrelik alanda altyapı çalışmalarımızı gerçekleştirerek yolun iki tarafını da kaldırımla buluşturuyoruz. Bu çalışma, bölgemizin hem ulaşım güvenliği hem de fiziki görünümü açısından önemli bir yatırım olacak. Özellikle yayalarımızın daha güvenli şekilde kullanabileceği, düzenli ve çağdaş bir güzergâh oluşturmayı hedefliyoruz.”

“HER KÖYÜMÜZE EŞİT HİZMET GÖTÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Göreve geldikleri günden bu yana belediye sınırları içerisindeki tüm yerleşim yerlerine ihtiyaçları doğrultusunda hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade eden Kasım, yatırımların devam edeceğini söyledi.

Kasım, “Geçitkale-Serdarlı Belediyesi olarak günü kurtaran değil, geleceği planlayan projelere önem veriyoruz. Gönendere ve Tirmen’i kapsayan bu çalışma da bunun önemli örneklerinden biridir. Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, bölgemizin değerini artıracak ve yıllarca hizmet verecek kalıcı eserler ortaya koymak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ALTYAPIDAN KALDIRIMA BÜTÜNCÜL ÇALIŞMA

Proje kapsamında yalnızca kaldırım düzenlemesi yapılmayacak; güzergâhın ihtiyaç duyulan altyapı çalışmaları da ele alınacak. Böylece ana yolun hem fonksiyonel hem de görsel açıdan daha düzenli bir yapıya kavuşması sağlanacak.

Başkan Halil Kasım, “Her köyümüz bizim için eşit değerdedir. İmkânlarımızı doğru kullanarak ihtiyaçları önceliklendiriyor, hizmetlerimizi adım adım bütün bölgemize yayıyoruz. Gönendere-Tirmen ana yolundaki bu yeni projemiz bölgemize hayırlı olsun” dedi.