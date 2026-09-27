Kaza, sabah saatlerinde yolun 7-8’inci kilometreleri arasında meydana geldi. B.İ., yönetimindeki bisikletle Geçitkale istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyir halindeyken, sağa meyilli viraja geldiği sırada kontrolünü kaybetti.
Yoldan çıkan bisiklet, yolun sol kenarındaki çelik bariyere çarptı. Kazada ağır şekilde yaralanan B.İ., ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
B.İ.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.