Ercan-İskele Anayolu'nda Geçitkale Bardak Zeytinyağı Fabrikası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17.45 sıralarında Umytjan Orunov (E-33), yönetimindeki TUV 728 plakalı minibüsle İskele istikametinden Ercan yönüne doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağına geçerek yoldan çıktı ve yol kenarında bulunan servi ağaçlarına çarptı.

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü, Geçitkale İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüste bulunan 4 yolcu, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan diğer 6 yolcu ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerin ardından taburcu edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.