Polisten yapılan açıklama şöyle:

“26.12.2024 tarihinde, saat 16:00 raddelerinde, Geçitkale 1. Yol kavşağında, Meryem MEMİŞ (K-40) kullanımındaki CD 475 plakalı salon araç ile İskele istikametinden Geçitkale istikametine doğru dikkatsizce seyredip sağa doğru dönüş yaparak, o esnada anayol üzerinde Geçitkale istikametinden İskele istikametine doğru seyreden Buğra ESENDAĞ (E-37) kullanımındaki KB 101 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle savrulan KB 101 plakalı araç yolun sağından çıkıp aracının sol arka kısmı ile elektrik direğine çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile CD 475 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Himmet TOSUN (E-17) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”