Gedik, “Yıllardır yatırım, personel, araç ve ekipman eksikliği yaşayan daire, tüm imkânsızlıklara rağmen yine sahadaydı. Ülkenin iletişimi söz konusu olduğunda sistemi ayakta tutan yine Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarıdır.” dedi.

Tel- Sen Genel Sekreteri Ömer Gedik, yaptığı yazılı açıklamada, dairenin uzun süredir ciddi yatırım ve personel eksiklikleriyle karşı karşıya olduğunu savunarak, buna rağmen çalışanların hizmetin aksamaması için özveriyle görev yaptığını belirtti.

Yaşanan her teknik sorunda Telekomünikasyon Dairesi’nin bilgi birikimi ve saha tecrübesinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Ömer Gedik, dairenin teknik bilgiye, deneyime ve yetişmiş personele sahip olduğunu anımsattı.

Gedik, yatırımların zamanında yapılması halinde kurumun bugün çok daha güçlü bir altyapıya sahip olabileceğini söyledi.

-“Bir yanda Daire sahada, diğer yanda protokol Meclis’ten geçiriliyor”

Yaşanan arıza ve Telekomünikasyon Dairesi ekiplerinin müdahalesinin, Cumhuriyet Meclisi’nde fiber optik altyapıya ilişkin ek protokolün kabul edildiği döneme denk gelmesinin de dikkat çekici olduğunu belirten Gedik, şunları ifade etti:

“Bir tarafta tüm imkânsızlıklara rağmen ülkenin haberleşmesini ayakta tutmaya çalışan Telekomünikasyon Dairesi emekçileri var; diğer tarafta ise dairenin geleceğini doğrudan ilgilendiren fiber ek protokolü Meclis’ten geçiriliyor. Biz fibere karşı değiliz. İtirazımız, yıllardır yatırım yapılmayan bir kamu kurumunun güçlendirilmesi yerine işlevsizleştirilmesine yol açabilecek bir sürecin tercih edilmesinedir.”

Gedik, Telekomünikasyon Dairesi’ne gerekli yatırımın yapılması, personel ve ekipman eksikliklerinin giderilmesi halinde kurumun fiber altyapının kurulması ve işletilmesinde de etkin rol üstlenebilecek teknik kapasiteye sahip olduğunu belirtti.