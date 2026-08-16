KKTC Geleneksel Okçuluk Spor Derneği, Macaristan’ın Bugac kentinde düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı’nın açılış töreninde KKTC bayrağının diğer Türk devletlerinin bayraklarıyla birlikte yer aldığını kaydetti.

Dernek Genel Başkanı Emin Yazıcı, yazılı açıklamasında, geleneksel okçuluk ve diğer ata sporlarının kurultayda sergilendiğini belirterek, geleneksel okçuluk başta olmak üzere ata sporlarının yaşatılmasının, gelecek nesillere aktarılmasının ve Türk dünyasının ortak kültürel mirasının korunmasının önemine vurgu yaptı.

Yazıcı, KKTC bayrağının kurultayda yer almasının Türk dünyasıyla bağların bir göstergesi olduğuna işaret ederek, organizasyona katkı sağlayanlara ve ata sporlarının gelecek kuşaklara aktarılması için çalışanlara teşekkür etti.