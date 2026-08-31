Mahkeme, 9 zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı verirken, diğer şirket hissedarlarının olayda sorumluluğunun bulunup bulunmadığının da araştırılmasına karar verdi. Zanlılar aleyhine, “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması getirildi.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre, kazanın yaşandığı sırada geminin 2. kaptanı M.N.S.’nin yardım çağrısında bulunduğu belirtildi. Zanlılardan A.Ö.’nün kalp hastası olduğu, M.Ö.’nün doktor kontrolünden geçirildiği, Z.Ö.’nün ise düzenli ilaç kullandığı kaydedildi.

MÜRETTEBATIN YOLCULARA MÜDAHALESİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında kaptanın resmi kaptanlık belgesine ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtilirken, geminin tahliye edilmesi gereken anlarda mürettebatın yolculara yardımcı olup olmadığı da soruşturuluyor.

Gemide yeterli sayıda can salı bulunduğu ifade edilirken, zanlı avukatı, müvekkilinin savunmasında, “Tüm mürettebat can yelekleri ve sandalları indirerek yolculara yardım etti” dedi.

Polis ise alınan ifadelerde, mürettebatın yolculara yardım etmediği yönünde beyanlar bulunduğunu mahkemeye aktardı. Yolcu ifadelerinde ayrıca mürettebatın can yeleklerinin kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Mürettebat arasında bulunan zanlı S.E.’nin ise kaptana geminin uç kısmının kırıldığını söylediği aktarıldı. S.E.’nin avukatı, müvekkilinin basit bir işçi olduğunu, geminin teknik yapısı konusunda bilgisi bulunmadığını ve söz konusu hasarı görmesinin mümkün olmadığını savundu. S.E.’nin verdiği ifadelerinde soruşturma kapsamında araştırıldığı belirtildi.

GEMİNİN DENETİMLERİ VE SEFER İZİNLERİ İNCELENİYOR

Mahkemede geminin teknik durumu ve sefer izinlerine ilişkin de bilgiler paylaşıldı. Geminin 3 metreye kadar dalga yüksekliğinde denize açılmasına engel bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Meteoroloji Dairesi’nden alınan izin belgeleri, Türk Loydu onayları ve gemiye ait evrakların tam olduğu belirtilirken, denetim belgelerinde E.Ü.’nün imzasının bulunduğu ifade edildi.

Savcının sorusu üzerine geminin son denetiminin 2 Haziran 2026 tarihinde yapıldığı ve uluslararası sularda sefere uygun olduğunun belirtildiği öğrenildi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, yaklaşık 12 yıl önce kaza geçirerek hasar gören geminin tamir edildikten sonra 2024 yılında yeniden sefer izni aldığını mahkemeye aktardı.

ŞİRKET HİSSEDARLARININ SORUMLULUĞU ARAŞTIRILACAK

Soruşturma kapsamında şirket hissedarları ile Liman Başkanlığı görevlilerinin de sorumluluğunun araştırıldığı belirtildi.

Tutukluluk talebi bulunmayan isimler arasında Liman Başkanlığı görevlileri S.A., R.A., H.E., B.H., M.O. ve M.B.’nin bulunduğu aktarıldı.

Bir önceki duruşmada savcının 16 kişi hakkında derdest emri verildiğini hatırlattığı, 9 zanlıdan geriye kalan 7 kişinin de mahkemeye çıkarılmasının emredildiği belirtildi.

Mahkeme, 9 zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı verirken, diğer şirket hissedarlarının olayda sorumluluğunun bulunup bulunmadığının araştırılmasına da olanak sağladı.

KAZAZEDELERİN ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER İNCELENECEK

Soruşturmanın önemli delilleri arasında kazazedeler tarafından olay sırasında çekilen görüntüler de yer alıyor. Polis, söz konusu görüntülerin inceleneceğini belirtti.

Muhaceret kayıtları ve yolcu listelerinin incelenmesi sonucunda gemide kapasite aşımı olmadığı, geminin limandan ayrıldığı sırada ise denizde elverişsiz hava koşullarının bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Yedek filikalar ve can yeleklerinin onaylarının KKTC makamlarınca verildiği belirtilirken, ilgili dönemde müdürlük görevinde bulunan bir kişinin ifadesinde, izin belgeleri tam olduğu sürece geminin sefere çıkmasında sakınca bulunmadığını söylediği öğrenildi.

HASARLI BÖLGE TÜRKİYE’DEN GELECEK EKİPLE İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında geminin hasar almasına rağmen seyrine devam ettiği de mahkemede aktarıldı. Geminin kırıldığı iddia edilen bölümünde, Türkiye’den gelecek ekibin katılımıyla teknik inceleme yapılacağı belirtildi.

Polis soruşturması; geminin teknik durumu, kaptanlık belgeleri, denetim ve sefer izinleri, mürettebatın olay sırasındaki müdahalesi, yolcuların ifadeleri ve kazazedelerin çektiği görüntüler üzerinden çok yönlü olarak sürdürülüyor.