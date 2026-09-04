Yüksek Mahkeme, gemi kazası nedeniyle adli yıl açılış töreninin iptal edildiğini duyurdu.

Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizin yaşadığı elim gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve yakınlarına sabır; kazadan sağ kurtulan yolcularımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Yaşanan bu büyük acı ve milletçe içinde bulunduğumuz derin üzüntü nedeniyle, bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan Adli Yıl Açılış Töreni’mizi iptal etme kararı aldığımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”